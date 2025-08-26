El ex Talleres, Tomás Palacios, seguirá su carrera en un club grande de Brasil

Tomás Palacios, zaguero central de 22 años surgido de las divisiones inferiores de Talleres, continuará su carrera en Santos de Brasil.

El jugador, cuyo pase pertenece al Inter de Italia, acordó un préstamo por un año con una opción de compra fijada en 10 millones de euros.

Palacios debutó en Primera con la camiseta albiazul en 2022 y llegó a disputar 8 partidos oficiales.

Antes de su traspaso al fútbol europeo pasó por Independiente Rivadavia de Mendoza, donde tuvo un gran rendimiento. En junio de 2024, Inter lo incorporó a cambio de 6,5 millones de euros más 4,5 por objetivos, con un contrato de cinco años.

En la última temporada, el defensor jugó en Monza, también a préstamo, pero no logró hacer pie con pocas titularidades y presencias en el once. En Santos buscará sumar rodaje y afianzarse, aunque en un contexto difícil para el club que pelea en la lucha por el descenso.

En el “Peixe” compartirá plantel con el crack de Neymar Jr. y otros argentinos como Álvaro Barreal, Benjamín Rollheiser y Gonzalo Escobar, y será dirigido por Juan Pablo Vojvoda, ex entrenador de Talleres.