Elecciones en Talleres: cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados
Más de 10.000 socios participaron en La Boutique, una cifra récord para un club cordobés.
Con una participación masiva y en total normalidad, finalizaron las elecciones en Talleres.
Pasadas las 17.30, se cerró la votación en el estadio La Boutique y en el Polideportivo Juan Pelatto, donde se vivió una verdadera fiesta albiazul con familias, socios y referentes de las tres listas que compitieron.
Según confirmó Miguel Cavatorta, jefe de comunicaciones del club y candidato a vicepresidente por Adelante Talleres, más de 10 mil socios se acercaron a votar, un número histórico en Córdoba.
“Estamos muy contentos y agradecidos con la participación de la gente”, señaló.
El cierre tuvo hasta una postal curiosa: dos socios llegaron corriendo sobre la hora para emitir su voto. Luego, pasadas las 17:30, Andrés Fassi fue el último en sufragar.
“Somos muy optimistas”, dijo Fassi al retirarse del club.
Antes lo habían hecho Adrián Gruppi, de Talleres es de su Gente, y Román Huespe, de Talleres Somos Todos.
El acto electoral enfrentó a tres listas:
Adelante Talleres (Andrés Fassi), Talleres Somos Todos (Román Huespe) y Talleres es de su Gente (Adrián Gruppi).
Los socios eligieron Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Asamblea de Representantes.
A las 19.30 está prevista la Asamblea, donde la Junta Electoral dará a conocer los resultados oficiales.
Desde los tres espacios coinciden en que Fassi se encamina a la reelección, aunque restan definirse los porcentajes que determinarán la distribución de la Asamblea de Representantes.