Con una participación masiva y en total normalidad, finalizaron las elecciones en Talleres. 

Pasadas las 17.30, se cerró la votación en el estadio La Boutique y en el Polideportivo Juan Pelatto, donde se vivió una verdadera fiesta albiazul con familias, socios y referentes de las tres listas que compitieron.

Según confirmó Miguel Cavatorta, jefe de comunicaciones del club y candidato a vicepresidente por Adelante Talleres, más de 10 mil socios se acercaron a votar, un número histórico en Córdoba. 

“Estamos muy contentos y agradecidos con la participación de la gente”, señaló.

Elecciones en Talleres: cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados

El cierre tuvo hasta una postal curiosa: dos socios llegaron corriendo sobre la hora para emitir su voto. Luego, pasadas las 17:30, Andrés Fassi fue el último en sufragar.

Así se retiraba Andrés Fassi.
“Somos muy optimistas”, dijo Fassi al retirarse del club.

Antes lo habían hecho Adrián Gruppi, de Talleres es de su Gente, y Román Huespe, de Talleres Somos Todos.

El acto electoral enfrentó a tres listas: 

Adelante Talleres (Andrés Fassi), Talleres Somos Todos (Román Huespe) y Talleres es de su Gente (Adrián Gruppi). 

Los socios eligieron Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Asamblea de Representantes.

A las 19.30 está prevista la Asamblea, donde la Junta Electoral dará a conocer los resultados oficiales. 

Desde los tres espacios coinciden en que Fassi se encamina a la reelección, aunque restan definirse los porcentajes que determinarán la distribución de la Asamblea de Representantes.