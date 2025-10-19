Elecciones en Talleres: cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados

Con una participación masiva y en total normalidad, finalizaron las elecciones en Talleres.

Pasadas las 17.30, se cerró la votación en el estadio La Boutique y en el Polideportivo Juan Pelatto, donde se vivió una verdadera fiesta albiazul con familias, socios y referentes de las tres listas que compitieron.

Según confirmó Miguel Cavatorta, jefe de comunicaciones del club y candidato a vicepresidente por Adelante Talleres, más de 10 mil socios se acercaron a votar, un número histórico en Córdoba.

“Estamos muy contentos y agradecidos con la participación de la gente”, señaló.

El cierre tuvo hasta una postal curiosa: dos socios llegaron corriendo sobre la hora para emitir su voto. Luego, pasadas las 17:30, Andrés Fassi fue el último en sufragar.

“Somos muy optimistas”, dijo Fassi al retirarse del club.

Antes lo habían hecho Adrián Gruppi, de Talleres es de su Gente, y Román Huespe, de Talleres Somos Todos.

El acto electoral enfrentó a tres listas:

Adelante Talleres (Andrés Fassi), Talleres Somos Todos (Román Huespe) y Talleres es de su Gente (Adrián Gruppi).

Los socios eligieron Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Asamblea de Representantes.

A las 19.30 está prevista la Asamblea, donde la Junta Electoral dará a conocer los resultados oficiales.

Desde los tres espacios coinciden en que Fassi se encamina a la reelección, aunque restan definirse los porcentajes que determinarán la distribución de la Asamblea de Representantes.