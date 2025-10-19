Elecciones en Talleres: Fassi logró una victoria histórica y seguirá hasta 2029

Con una jornada marcada por la masiva participación y total normalidad, finalizaron las elecciones en Talleres, dejando una postal histórica para el club cordobés. Pasadas las 17:30, se cerró la votación en La Boutique y el Polideportivo Juan Pelatto, donde socios, dirigentes y referentes disfrutaron de una verdadera fiesta albiazul.

Andrés Fassi, al frente de la lista “Adelante Talleres”, consiguió un masivo apoyo y fue reelecto presidente del club, asegurando su mandato hasta 2029: será el cuarto al frente del Matador.

Se estima que su espacio sumó cerca del 80% de los votos, mientras que las listas opositoras se repartieron el resto: Román Huespe, de “Talleres Somos Todos”, quedó en segundo lugar, y Adrián Gruppi, de “Talleres es de Su Gente”, en tercero.

Una elección histórica: cerca de 12.000 socios participaron en los comicios, convirtiéndose en la cifra más alta registrada para un club cordobés.

LA PREVIA

Según confirmó Miguel Cavatorta, jefe de comunicaciones del club y candidato a vicepresidente por Adelante Talleres, más de 10.000 socios se acercaron a votar, un número histórico en Córdoba. 

“Estamos muy contentos y agradecidos con la participación de la gente”, señaló.

El cierre tuvo hasta una postal curiosa: dos socios llegaron corriendo sobre la hora para emitir su voto. Luego, pasadas las 17:30, Andrés Fassi fue el último en sufragar.

Así se retiraba Andrés Fassi.
“Somos muy optimistas”, dijo Fassi al retirarse del club.

Antes lo habían hecho Adrián Gruppi, de Talleres es de su Gente, y Román Huespe, de Talleres Somos Todos.

El acto electoral enfrentó a tres listas: 

Adelante Talleres (Andrés Fassi), Talleres Somos Todos (Román Huespe) y Talleres es de su Gente (Adrián Gruppi). Los socios eligieron Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Asamblea de Representantes.

