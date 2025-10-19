Elecciones en Talleres: Fassi logró una victoria histórica y seguirá hasta 2029

Con una jornada marcada por la masiva participación y total normalidad, finalizaron las elecciones en Talleres, dejando una postal histórica para el club cordobés. Pasadas las 17:30, se cerró la votación en La Boutique y el Polideportivo Juan Pelatto, donde socios, dirigentes y referentes disfrutaron de una verdadera fiesta albiazul.

Andrés Fassi, al frente de la lista “Adelante Talleres”, consiguió un masivo apoyo y fue reelecto presidente del club, asegurando su mandato hasta 2029: será el cuarto al frente del Matador.

Se estima que su espacio sumó cerca del 80% de los votos, mientras que las listas opositoras se repartieron el resto: Román Huespe, de “Talleres Somos Todos”, quedó en segundo lugar, y Adrián Gruppi, de “Talleres es de Su Gente”, en tercero.

Una elección histórica: cerca de 12.000 socios participaron en los comicios, convirtiéndose en la cifra más alta registrada para un club cordobés.

LA PREVIA

Según confirmó Miguel Cavatorta, jefe de comunicaciones del club y candidato a vicepresidente por Adelante Talleres, más de 10.000 socios se acercaron a votar, un número histórico en Córdoba.

“Estamos muy contentos y agradecidos con la participación de la gente”, señaló.

El cierre tuvo hasta una postal curiosa: dos socios llegaron corriendo sobre la hora para emitir su voto. Luego, pasadas las 17:30, Andrés Fassi fue el último en sufragar.

“Somos muy optimistas”, dijo Fassi al retirarse del club.

Antes lo habían hecho Adrián Gruppi, de Talleres es de su Gente, y Román Huespe, de Talleres Somos Todos.

El acto electoral enfrentó a tres listas:

Adelante Talleres (Andrés Fassi), Talleres Somos Todos (Román Huespe) y Talleres es de su Gente (Adrián Gruppi). Los socios eligieron Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Asamblea de Representantes.