Elecciones en Talleres: se llevan a cabo los comicios con gran participación

Talleres vive este sábado una jornada clave en su vida institucional. 

Desde las 9.30, miles de socios se acercan a las instalaciones de La Boutique y el Polideportivo Juan Pelatto, en barrio Jardín Espinosa, para participar de las elecciones 2025, en las que el club define su futuro dirigencial.

Pasadas las 16, más de ocho mil socios ya habían votado del padrón total de 31 mil, en un clima de total normalidad y con gran presencia de familias albiazules.

El acto electoral enfrenta a tres listas: 

Adelante Talleres (Andrés Fassi), Talleres Somos Todos (Román Huespe) y Talleres es de su Gente (Adrián Gruppi). Los socios eligen Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Asamblea de Representantes.

La votación continuará durante toda la tarde y el resultado final se conocerá esta noche, tras el informe de la Junta Electoral en la Asamblea Social.