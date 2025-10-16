Elecciones en Talleres: todo lo que tenés que saber para votar el 19 de octubre

El domingo 19 de octubre de 2025, los socios y socias de Talleres de Córdoba elegirán a las nuevas autoridades del club para el período 2025-2029. La Junta Electoral confirmó que el proceso se desarrollará entre las 9:30 y las 17:30, en dos puntos habilitados dentro del predio de Barrio Jardín:

Estadio La Boutique

Polideportivo Juan Pelatto (Avendaño y Valdivia 3136, contiguo al estadio).

A continuación, el paso a paso con toda la información necesaria para participar del comicio:

🗳️ 1. Qué se elige

Los socios votarán lista completa, lo que incluye:

Comisión Directiva

Comisión Revisora de Cuentas

Asamblea de Representantes

Cada agrupación presenta sus candidatos para los tres órganos de conducción del club.

📋 2. Cómo es la boleta y cómo marcar el voto

La elección se realizará con boleta única, similar a la utilizada en elecciones provinciales. Para que el voto sea válido, el socio debe:

Marcar una sola opción con un tilde (✓), una cruz (✗) o un círculo (○).

No escribir ni hacer marcas fuera del casillero correspondiente.

Dañar o rayar la boleta anula el voto.

Una vez marcada la opción, la boleta debe doblarse primero de arriba hacia abajo y luego desde los costados hacia adentro, dejando visible la leyenda: «ESTE LADO DEBE QUEDAR VISIBLE». Finalmente, se deposita en la urna.

🪪 3. Qué hay que llevar

El DNI físico (en su última versión) es el único documento válido para votar. No se aceptarán fotocopias, imágenes digitales ni versiones en aplicaciones móviles.

👥 4. Quiénes pueden votar

Podrán participar todos los socios y socias que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años, o mayor de 16 con autorización.

Tener al menos 2 años de antigüedad ininterrumpida como socio.

Estar al día con la cuota de septiembre 2025 (fecha límite de pago: 17 de septiembre).

🧾 5. Las listas habilitadas

La Junta Electoral confirmó que tres agrupaciones cumplieron con todos los requisitos estatutarios y administrativos, y serán las que participen de la elección:

Adelante Talleres, encabezada por Andrés Fassi

Talleres Somos Todos, liderada por Román Huespe

Talleres es de su Gente, con Adrián Gruppi como candidato a presidente

Cada lista acreditó los avales económicos y antecedentes personales requeridos, además de contar con los patrocinios y la antigüedad societaria estipulados en el estatuto.

La documentación completa fue remitida al Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba, a través de la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), para su validación final.

⚽ Un día clave para el futuro albiazul

Con tres listas habilitadas y un padrón que supera los 30.000 socios en condiciones de votar, las elecciones del próximo domingo marcarán el rumbo institucional de Talleres para los próximos cuatro años.