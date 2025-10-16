Elecciones en Talleres: todo lo que tenés que saber para votar el 19 de octubre
Los socios del club albiazul elegirán nuevas autoridades el próximo domingo. Dónde y cómo emitir el voto, qué se elige, qué documentos llevar y cuáles son las listas habilitadas.
El domingo 19 de octubre de 2025, los socios y socias de Talleres de Córdoba elegirán a las nuevas autoridades del club para el período 2025-2029. La Junta Electoral confirmó que el proceso se desarrollará entre las 9:30 y las 17:30, en dos puntos habilitados dentro del predio de Barrio Jardín:
- Estadio La Boutique
- Polideportivo Juan Pelatto (Avendaño y Valdivia 3136, contiguo al estadio).
A continuación, el paso a paso con toda la información necesaria para participar del comicio:
🗳️ 1. Qué se elige
Los socios votarán lista completa, lo que incluye:
- Comisión Directiva
- Comisión Revisora de Cuentas
- Asamblea de Representantes
Cada agrupación presenta sus candidatos para los tres órganos de conducción del club.
📋 2. Cómo es la boleta y cómo marcar el voto
La elección se realizará con boleta única, similar a la utilizada en elecciones provinciales. Para que el voto sea válido, el socio debe:
- Marcar una sola opción con un tilde (✓), una cruz (✗) o un círculo (○).
- No escribir ni hacer marcas fuera del casillero correspondiente.
- Dañar o rayar la boleta anula el voto.
Una vez marcada la opción, la boleta debe doblarse primero de arriba hacia abajo y luego desde los costados hacia adentro, dejando visible la leyenda: «ESTE LADO DEBE QUEDAR VISIBLE». Finalmente, se deposita en la urna.
🪪 3. Qué hay que llevar
El DNI físico (en su última versión) es el único documento válido para votar. No se aceptarán fotocopias, imágenes digitales ni versiones en aplicaciones móviles.
👥 4. Quiénes pueden votar
Podrán participar todos los socios y socias que cumplan con los siguientes requisitos:
- Ser mayor de 18 años, o mayor de 16 con autorización.
- Tener al menos 2 años de antigüedad ininterrumpida como socio.
- Estar al día con la cuota de septiembre 2025 (fecha límite de pago: 17 de septiembre).
🧾 5. Las listas habilitadas
La Junta Electoral confirmó que tres agrupaciones cumplieron con todos los requisitos estatutarios y administrativos, y serán las que participen de la elección:
- Adelante Talleres, encabezada por Andrés Fassi
- Talleres Somos Todos, liderada por Román Huespe
- Talleres es de su Gente, con Adrián Gruppi como candidato a presidente
Cada lista acreditó los avales económicos y antecedentes personales requeridos, además de contar con los patrocinios y la antigüedad societaria estipulados en el estatuto.
La documentación completa fue remitida al Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba, a través de la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), para su validación final.
⚽ Un día clave para el futuro albiazul
Con tres listas habilitadas y un padrón que supera los 30.000 socios en condiciones de votar, las elecciones del próximo domingo marcarán el rumbo institucional de Talleres para los próximos cuatro años.