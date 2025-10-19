En juego: Talleres cae ante River en el Kempes
A los 37 minutos de la primera mitad, el conjunto de Gallardo se puso en ventaja con gol de Gonzalo Montiel. Sobre el final del primer tiempo anularon un gol del equipo que dirige Tévez.
Talleres cae ante River Plate por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El conjunto dirigido por Carlos Tévez atraviesa un momento positivo, con cinco encuentros sin derrotas, y buscará sostener la racha ante uno de los rivales más exigentes del certamen. En su última presentación, la “T” venció como visitante a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 1, con goles de Federico Girotti y Augusto Schott, resultado que le permitió alejarse de la zona baja de la tabla.
En la Zona A, Talleres ocupa el puesto 11 con 14 unidades, mientras que en la tabla general se ubica 27°, con 27 puntos.
Por su parte, River Plate atraviesa una etapa irregular. El equipo de Marcelo Gallardo suma apenas una victoria en sus últimos siete partidos —entre torneo local, Copa Libertadores y Copa Argentina— y llega de caer 1-0 frente a Sarmiento en el Monumental.
Formaciones:
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino y Gabriel Báez; Matías Galarza; Ulises Ortegoza y Mateo Cáceres; Rick, Federico Girotti y Valentín Depietri. DT: Carlos Tévez.
-
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz; Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Lencina, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.