Talleres cae ante River Plate por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El conjunto dirigido por Carlos Tévez atraviesa un momento positivo, con cinco encuentros sin derrotas, y buscará sostener la racha ante uno de los rivales más exigentes del certamen. En su última presentación, la “T” venció como visitante a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 1, con goles de Federico Girotti y Augusto Schott, resultado que le permitió alejarse de la zona baja de la tabla.

En la Zona A, Talleres ocupa el puesto 11 con 14 unidades, mientras que en la tabla general se ubica 27°, con 27 puntos.

Por su parte, River Plate atraviesa una etapa irregular. El equipo de Marcelo Gallardo suma apenas una victoria en sus últimos siete partidos —entre torneo local, Copa Libertadores y Copa Argentina— y llega de caer 1-0 frente a Sarmiento en el Monumental.

Formaciones: