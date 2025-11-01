El Matador le gana 1-0 a Vélez en Liniers por la fecha 14 del Torneo Clausura.

El partido arrancó con ritmo intenso y mucho ida y vuelta. Talleres intentó asumir el protagonismo desde el comienzo, con movilidad en ataque y densidad en el mediocampo, algo que le permitió manejar los primeros minutos. El equipo cordobés buscó sacar provecho de sus extremos, esta vez cerrados, y encontró espacios para salir rápido de contra, aunque por momentos quedó demasiado largo y con poco enlace entre volantes y delanteros.

Promediando la primera mitad, una buena réplica encabezada por el colombiano Luis Miguel Angulo estuvo cerca de abrir el marcador para la “T”. Vélez respondió enseguida: sin tanta influencia de Maher Carrizo, el “Fortín” apostó a la proyección por la izquierda con Pellegrini y generó sus propias chances.

El encuentro cuenta con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de TNT Sports.

A los 3 minutos del complemento, un buen pase entre líneas de Portilla, dejó solo a Mateo Cáceres que convirtió su primer gol con la camiseta de la T.

Cómo llega la T

Es la primera de tres finales para los de Tévez, donde el conjunto cordobés busca hacerse fuerte en Buenos Aires para estirar la ventaja en la zona baja, que hoy tiene a Aldosivi y a San Martín de San Juan en la zona de descenso.

En el último partido, Talleres cayó 2-0 ante River, en el Kempes, con un flojo rendimiento colectivo. Esa caída le significó el fin de una racha de cinco partidos invictos que traía el conjunto del Apache.

El resultado contra Vélez será clave para los últimos dos partidos que tendrá Talleres: de local ante Platense e Instituto de visitante. Si la “T” gana, podría estirar su ventaja a cuatro puntos del descenso; en cambio, si pierde o empata, podría quedar en zona de descenso directo.

Para el partido, Tévez pobló la mitad de la cancha y definió no utilizar ninguno de sus dos centros delanteros (ni Bustos, ni Girotti), apostando por el juego de dos extremos cerrados, como Rick y Angulo.

Formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Aarón Quirós, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Juan Camilo Portilla, Matías Galarza; Luis Miguel Angulo; Rick Lima Morais. DT: Carlos Tévez.