Escándalo en Mendoza: "Nos tienen que dar los puntos."

El partido de Godoy Cruz con Talleres de Córdoba tuvo un desenlace escandaloso en el estadio de Gimnasia de Mendoza: los hinchas del conjunto local agredieron al lineman Diego Martín antes del inicio del segundo tiempo y el árbitro Yael Falcón Pérez suspendió el encuentro, que iba 0-0.

Cuando estaba por comenzar la segunda mitad, desde la popular local le arrojaron un proyectil al juez de línea, quien terminó con un corte en su frente. El duelo estuvo demorado por cerca de 20 minutos, hasta que el réferi principal determinó la suspensión.

"No hay posibilidades de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado. Si nosotros seguimos jugando, va a seguir pasando. Sé que no es culpa de los jugadores, es culpa de gente incivilizada", le explicó Falcón Pérez a Pedernera. En el medio, Cristian Tarragona, delantero de la T, pidió que les den el partido por ganado: "No puede pasar que sean los mismos, nos tienen que dar los puntos".

Luego, Alexander Medina, el técnico de Talleres, lamentó la agresión a Diego Martín: "Muy lamentable lo sucedido. Venimos a jugar un partido de fútbol. Lamentablemente la integridad del árbitro se vio afectada, no estaba en condiciones de seguir jugando. Hay que respetar. Hay que tener cuidado con todo esto".

"Estos hechos hay que tratar de erradicarlos del fútbol. Siempre hay un malintencionado. No va en contra de la hinchada de Godoy Cruz. En cualquier hinchada puede haber alguno que no va acorde al espectáculo. Nos vamos con 45 minutos en el deber", añadió.

Por su parte, Pedernera afirmó que estaba "lejos de la acción" pero reconoció que "la agresión existió". "Desde ese lugar, no puedo defender nada. No sé si se decidió de una forma precipitada, rápida. Debe haber pasado algo grave. Nos vamos tristes. No se merecía terminar el espectáculo así. Las palabras sobran", sentenció.

Diego Martín, trasladado de una clínica tras ser agredido

Diego Martín, el juez de línea, fue trasladado directo a una clínica para someterse a estudios luego de ser agredido por los hinchas de Godoy Cruz, en el encuentro suspendido con Talleres de Córdoba.