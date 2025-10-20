Una vez conocido el resultado de las elecciones en Talleres, el reelecto presidente Andrés Fassi dialogó con la prensa y reconoció sus errores: "Los socios son los verdaderos dueños. Escucharlos a ellos fue un aprendizaje tremendo, que nos dio la posibilidad de abrir el abanico de organización estructural de lo que viene para Talleres".

Las históricas elecciones se llevaron a cabo este domingo en La Boutique, donde hubo una participación récord: cerca de 12.000 socios se acercaron a votar.

"Estos seis meses los sufrí muchísimo pero lo agradezco. No recuerdo un aprendizaje tan grande en mi vida", sostuvo en diálogo con Canal 10.

"Adelante Talleres", lista que encabezó “el Zorro”, sumó cerca del 80% de los votos, mientras que las listas opositoras se repartieron el resto: Román Huespe, de “Talleres Somos Todos”, quedó en segundo lugar, y Adrián Gruppi, de “Talleres es de Su Gente”, en tercero.

En un pasaje de su discurso, Fassi invitó a dialogar a la oposición: "Quiero invitar a las dos listas el próximo martes, para escucharlos y seguir construyendo entre todos el Talleres que queremos".

Los integrantes de la comisión directiva de Adelante Talleres:

Presidente

Andrés Miguel Fassi

Vicepresidentes

1° Miguel Cavatorta

2° Gastón Atelman

3° Rodrigo Escribano

4° José Galloppa

5° Luis E. Villalba

6° Néstor Quiñones

Secretarios

General: Juan Fassi

Actas: Julio Antonio Loza

Finanzas: Ignacio Raúl Cuffia

Vocales Titulares

1° Rodolfo Roggio

2° César A. Suárez

3° H. Parga Defillippi

4° Emilio De Biasi

5° M. Santos Crocce

6° José Mansilla

7° Alejandro Busch

8° Agustín R. Carena

Vocales Suplentes

1° Nicolás Suárez

2° Esteban N. Urizar

3° Eduardo Guedikian

4° José L. Chércoles

5° Lisa Ochonga

6° Gabriel Curtino

7° Valentina Testa

8° Egidio J. Heiyg

Comisión Revisora de Cuentas

Titulares

1° Carlos Merino

2° Julio Secondi

3° Diego Suárez

Suplentes