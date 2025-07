Gallardo confirmó el interés de River por dos jugadores de Talleres

River comenzó el Torneo Clausura con una victoria por 3 a 1 ante Platense en el Estadio Monumental, pero más allá del resultado deportivo, el foco de la conferencia de prensa posterior estuvo puesto en el mercado de pases. Marcelo Gallardo, entrenador del conjunto millonario, fue consultado sobre las posibles incorporaciones y confirmó el interés por Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda, ambos jugadores de Talleres de Córdoba.

“Ya hace un tiempo venimos hablando con Talleres sobre esas posibilidades. Las ofertas ya están presentadas, ellos las tienen. Si bien hasta ahora no pudimos llegar a un acuerdo, creemos que con buena voluntad de ambas partes se va a lograr”, expresó Gallardo, quien se mostró optimista respecto al avance de las negociaciones.

El DT también hizo referencia al deseo de los futbolistas de sumarse al plantel de River: “El deseo de querer jugar en nuestro club, con nuestra camiseta, también valida que estemos en instancias finales. Esperemos que se pueda resolver de la mejor manera para ambos clubes”, concluyó.

Mientras tanto, en Córdoba, Carlos Tévez, entrenador de Talleres, también se refirió a la situación de ambos mediocampistas tras la derrota de su equipo frente a San Lorenzo. Portillo no integró la convocatoria, mientras que Galarza Fonda estuvo en el banco de suplentes.

Tévez fue directo: “Portillo, desde que llegué, está con la cabeza en otro lado, pero lo respeto. Lo mismo pasa con Fonda, por eso solo concentró y fue al banco. Tiene que tomar una decisión. El equipo no está para esperar. Si quiere estar, bienvenido. Y si no quiere estar, va a ir para afuera. No quiero jugadores que no quieran estar”.

De esta manera, los movimientos del mercado entre River y Talleres siguen en curso, y todo indica que la definición podría producirse en los próximos días.