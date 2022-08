Guido Herrera: "el hincha de Talleres no estaba haciendo otra cosa que ver el partido"

El arquero albiazul se expresó sobre lo sucedido en una de las tribunas de la cancha de Vélez con los simpatizantes cordobeses, los cuales fueron atacados por hinchas del club de Liniers.

Guido Herrera dijo: “No quiero pasar por alto lo que pasó con la gente. Es lo triste de todo esto. Por ellos también vamos a juntar fuerza para pasar a la siguiente ronda y no tengo duda que va a ser así. Me acerqué a decirles porque se veía que la gente caía desde arriba, una tribuna muy empinada. El hincha de Talleres que no estaba haciendo otra cosa que ver el partido. Ahí estaban diciendo que había remeras de Talleres y que por eso liberaron la zona y entraron los barras. Tengo un amigo que también estuvo ahí, me contó cómo fue. Tengo amigos que vinieron, me contaron que había gente muy herida, alguno no sé si le lastimaron mucho el ojo. Son cosas que no se hacen, ensucian todo esto. Nosotros vamos a sacar fuerzas para hacerlo por la gente que la pasó mal”.