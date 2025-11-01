Con la satisfacción del deber cumplido, Guido Herrera resumió el desahogo de todo Talleres después de una victoria que valió más que tres puntos.

“Era obligatorio ganar por el resultado de Aldosivi. Hoy representamos lo que significa Talleres. Esto es fecha a fecha. Me saco el sombrero con mis compañeros, me llena de orgullo”, expresó el arquero y capitán tras el 1 a 0 ante Vélez, con gol del uruguayo Mateo Cáceres.

El conjunto dirigido por Carlos Tévez necesitaba imperiosamente sumar en Liniers para mantenerse fuera de la zona roja, y lo hizo como pudo y sufriendo.

“Tuvimos coraje y personalidad ante un rival que tiene mucha jerarquía. Hubo mucho amor propio. Era obvio que íbamos a sufrir”, agregó el guardameta.

Con este resultado, el “Matador” le sacó tres puntos de ventaja a Aldosivi y Godoy Cruz, que hoy estarían peleando por el otro descenso. El último sigue siendo San Martín.

Además, se metió en zona de playoffs.

DOS FINALES

Talleres ahora deberá enfocarse en lo que viene: recibirá a Platense en el Kempes y cerrará el torneo con el clásico frente a Instituto en Alta Córdoba.