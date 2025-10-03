Guido Herrera, en la previa del clásico: “La realidad nos encuentra peleando abajo”

El clásico cordobés entre Talleres y Belgrano se jugará este domingo a las 16.45 en el Mario Alberto Kempes. Como pasa siempre, la ciudad se frena y la expectativa es total.

Los dos llegan invictos en sus últimos tres partidos: la “T” se impuso 1-0 a Sarmiento de local, mientras que el “Pirata” sumó un empate caliente ante Barracas como visitante.

En la previa, Guido Herrera, arquero y capitán albiazul, analizó el presente del equipo con autocrítica.

Sobre el momento del club y las realidades opuestas, el guardameta expresó: “Nosotros venimos de un semestre complicado. Hoy la realidad nos encuentra peleando la zona baja. A nosotros no nos va a hacer ni más ni menos jugadores decir que estamos peleando ahí abajo. Sabemos que ellos vienen en un gran momento. Cada uno tiene sus motivos. En líneas generales el clásico siempre se empareja. Esperemos que salga lo mejor posible”.

“Cada punto que se pierde vale oro. Hemos levantado en estas fechas. El ganar te trae confianza siempre. Venimos de menor a mayor”.

A nivel personal: “Son partidos hermosos para jugarlos. Es un desafío y una prueba que me la pongo como personal”.

En paralelo, el capitán también se refirió a la importancia del cruce: “Es muy importante el partido del fin de semana. Queremos seguir escalando en la tabla que nos tiene en la zona baja. Sabemos que tenemos que sumar puntos”.

Balance de la situación: “Vamos mejorando y el triunfo llegó en el momento indicado. Hoy toca esto, en otros años estábamos en una situación distinta. Representamos a un club muy grande”.