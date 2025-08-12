Gustavo Albarracín, joya de la cantera albiazul y de la Sub 20, seguirá su carrera en Europa

El mediocampista surgido de las divisiones inferiores de Talleres, Gustavo Albarracín, continuará su carrera en el fútbol europeo.

Fue transferido al Alavés de España, en una operación que incluyó la venta total de su pase, aunque el club cordobés mantuvo un 15% de plusvalía en caso de una futura transferencia.

Nacido en Las Varillas, llegó a Talleres con apenas 10 años y se formó íntegramente en el Centro de Formación del club. Vistió las camisetas de las selecciones juveniles argentinas, primero en la Sub 17, y luego con la Sub 20.

El “Bebé” tuvo su debut en Primera División fue el 2 de junio de 2024, ingresando en el segundo tiempo en una victoria por 4-2 ante Central Córdoba, donde además anotó el cuarto gol del encuentro.

La transferencia genera ingresos para el club albiazul, que a su vez libera un cupo para incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado de pases, el próximo 31 de agosto.