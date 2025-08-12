El mediocampista surgido de las divisiones inferiores de Talleres, Gustavo Albarracín, continuará su carrera en el fútbol europeo. 

Gustavo Albarracín, joya de la cantera albiazul y de la Sub 20, seguirá su carrera en Europa
Foto: redes.

Fue transferido al Alavés de España, en una operación que incluyó la venta total de su pase, aunque el club cordobés mantuvo un 15% de plusvalía en caso de una futura transferencia.

Nacido en Las Varillas, llegó a Talleres con apenas 10 años y se formó íntegramente en el Centro de Formación del club. Vistió las camisetas de las selecciones juveniles argentinas, primero en la Sub 17, y luego con la Sub 20.

El volante retrató el momento cuando estaba armando las valijas.
Instagram - Albarracín.

El “Bebé” tuvo su debut en Primera División fue el 2 de junio de 2024, ingresando en el segundo tiempo en una victoria por 4-2 ante Central Córdoba, donde además anotó el cuarto gol del encuentro.

El gol en el Estadio Madre de Ciudades.

La transferencia genera ingresos para el club albiazul, que a su vez libera un cupo para incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado de pases, el próximo 31 de agosto.