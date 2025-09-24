Huespe lanzó su lista en Talleres: “Queremos recuperar la vida democrática del club”

Este martes, la agrupación Talleres Somos Todos oficializó su candidatura de cara a las elecciones en barrio Jardín. Con Román Huespe a la cabeza, el espacio se presentó como una “alternativa” a la gestión de Andrés Fassi.

"Estamos preparados para agarrar el club en el contexto en el que esté". Mucho de los que están acá formaron parte del club cuando estaba en el Argentino A. Vamos a ser una opción muy importante para los socios. Estamos felices de que puedan votar", admitió Huespe.

Competirá en las elecciones del 19 de octubre y presentará la lista completa en unas semanas.

Uno de los anuncios centrales fue la reforma del estatuto, que abrirá la serie de 15 propuestas que arrancarán a difundirse desde este jueves por las redes de la agrupación. “¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque queremos que todos participen, que interactúen y nos digan qué opinan, qué aportan”, sostuvo el candidato.

Entre las principales ideas, plantearon la creación de la figura de un director deportivo profesional: “Tenemos en carpeta algunos pero queremos escuchar al socio”, dijo Huespe.

Osvaldo Tahan también se refirió a los hinchas: “Lo primero que vamos a hacer es darle vida al departamento de socios y al de filiales, porque el sentido de pertenencia no puede ser solo marketing. Queremos recuperar la vida democrática. No puede ser que en 30 años haya habido una sola vez elecciones en el club más grande del país. No puede pasar eso”.

A su tiempo, José Tanus Rufeil, integrante de la conducción actual, criticó a Fassi: “Estábamos bien cuando Andrés Fassi hablaba mucho del nosotros. Hoy en día habla solo del yo. Cuando el yo supera al nosotros, nada es bueno”.

“La dirigencia tiene que manejarse con humildad, tiene que escuchar, participar y generar construcciones colectivas. Tenemos que poner los pies en la tierra y escuchar a los socios”, subrayó sobre el final, Román Huespe.