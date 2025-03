En la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Talleres y Rosario Central empataron 0 a 0 en un partido que no ofreció grandes emociones. A pesar de las oportunidades generadas por el equipo local, el marcador se mantuvo en cero, lo que dejó al equipo albiazul con la sensación de que el resultado no reflejaba el esfuerzo en el campo.

Juan Carlos Portillo, defensor de la "T", fue uno de los jugadores que analizó el encuentro tras el pitazo final. En declaraciones contundentes, Portillo expresó su frustración por la falta de victorias en el torneo: "Bronca porque necesitamos levantar en la liga, en el torneo y no se nos dan los resultados. Siempre la cabeza tenemos en crecer, en mejorar y bueno, vamos por el siguiente objetivo. Ahora, por ahí estamos un poco estancados, pero esa es la mentalidad del club", señaló el defensor albiazul.

Respecto a su posición en el campo, Portillo se mostró cómodo en la defensa central y dejó en claro que, por el momento, prefiere mantenerse en esa función. "Ahora en la saga me siento bien cómodo, así que por el momento me quedo ahí", dijo Portillo, quien continúa demostrando solidez defensiva.

En cuanto al desarrollo del partido, el defensor destacó que, a pesar de haber tenido algunas chances, el equipo no logró concretar ninguna. "Tuvimos chances, pero fueron muy pocas. Por ahí antes, partidos como estos los perdíamos, y hoy nos estamos haciendo fuertes de atrás para adelante y eso estamos intentando", expresó. A pesar de la búsqueda constante de los tres puntos, Talleres no pudo superar a un Rosario Central que se cerró bien atrás y se conformó con el empate.

El resultado en el estadio Mario Alberto Kempes no fue el esperado tras el envión del título obtenido en la Supercopa Internacional. El equipo de Alexander Medina no pudo concretar su juego ofensivo y, aunque tuvo algunas llegadas, el partido terminó sin goles. La defensa de Central, comandada por Quintana, se mostró sólida y prácticamente impasable, mientras que los intentos de Talleres fueron previsibles y no lograron generar el peligro necesario para abrir el marcador.

Con este empate, Talleres sigue buscando el rumbo en el torneo, con la convicción de que la mejora llegará, pero también con la presión de obtener los resultados que le permitan escalar posiciones en la liga.