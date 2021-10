Juan Cruz Komar, el defensor de Talleres, analizó el empate con sabor a derrota por 3-3 ante Lanús por la fecha 18 de la Liga Profesional.

"Fue un partido raro. Nos pusimos tres goles arriba sin haber tenido un dominio en las situaciones".

"Lanús tuvo la posibilidad de hacer la épica atacando con mucha gente, pero no pudimos controlarlos y nos sobrellevó".

“No tiene nada que ver el cansancio y el desgaste, no estuvimos bien en la presión hoy. Nos complicaron con los desbordes y dejamos que nos sometan con centros jugando muy alto, no pudimos lograr presionar arriba, el no agarrar la pelota te va desgastando y te complica llevar el partido. No tiene que ver con el desgaste”.

“Estuvimos muy efectivos sin haber dominado mucho, estábamos tres goles arriba contra Lanús, que es algo raro en el fútbol argentino. Nos costó manejar la pelota y saber manejar la ansiedad que tenía Lanús".

"Ellos reaccionaron y fueron por la épica sin preocupaciones, con todo para ganar. Nosotros no pudimos contener eso, no tuvimos la pelota, no recuerdo tramos que hayamos dominado con posesiones largas. Ahí estuvo la clave en donde no pudimos bajar el ritmo de partido y llevarlo más tranquilo. Un 3-0 debería ser inalcanzable pero ellos hicieron más en el partido, y la autocrítica tiene que ser fuerte, por ahí está la bronca”.

“Estábamos en condiciones de ganarlo. Llegamos con bronca, analizamos un poco los goles que nos hicieron y lo tendremos que corregir en la semana para el partido con Huracán”.