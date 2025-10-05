fotos
La pasión albiazul copó el Kempes: la previa del clásico, en imágenes
Miles de hinchas de Talleres llegaron desde temprano al estadio Mario Alberto Kempes para alentar al Matador en una nueva edición del clásico cordobés. Mirá las mejores fotos de la previa.
La ciudad vibra y el Mario Alberto Kempes se transforma en una verdadera fiesta albiazul. Desde horas antes del pitazo inicial, los fanáticos de Talleres comenzaron a poblar las inmediaciones del estadio con camisetas, banderas, bombos y mucha ilusión.