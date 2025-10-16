Las dos increíbles atajadas de Santino Barbi ante Colombia

Argentina volverá a disputar una final del Mundial Sub 20 y, aunque el gol de Mateo Silvetti selló la clasificación, gran parte del mérito de la victoria ante Colombia recayó en su arquero. Santino Barbi, de 20 años y perteneciente a Talleres de Córdoba, fue una de las figuras del encuentro con dos tapadas determinantes que mantuvieron con vida al equipo nacional.

En la primera, cuando el partido estaba igualado, Barbi respondió ante un potente remate cruzado de Rentería, lanzándose sobre su poste derecho para desviar la pelota con una estirada espectacular. Minutos después, volvió a lucirse al desviar un cabezazo de Arizala que se metía en el ángulo, tras una jugada confusa dentro del área.

Con esas dos acciones, el arquero completó su cuarta valla invicta consecutiva en el certamen y consolidó una actuación que transmite seguridad y madurez poco comunes para su edad.

Nacido en El Tío (Córdoba) y formado en las divisiones juveniles de Talleres, Barbi todavía no debutó en Primera División, pero se ha ganado la plena confianza de Diego Placente, quien lo mantuvo como titular tanto en el Sudamericano como en esta Copa del Mundo juvenil.

“Lo más importante es el grupo. Estoy contento por haber ayudado y por estar en una final. En mi puesto se trabaja mucho, y hoy se dio todo”, expresó el arquero tras la clasificación, visiblemente emocionado.

El equipo argentino se impuso 1 a 0 y disputará la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos, que venció por penales a Francia. El encuentro decisivo se jugará el próximo domingo en Santiago de Chile, donde la Selección buscará una nueva consagración en la categoría.