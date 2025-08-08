Lucas Suárez seguirá su carrera en Liverpool de Uruguay

Talleres confirmó este jueves que Lucas Matías Suárez continuará su carrera profesional en Liverpool de Uruguay. El defensor, de 30 años, fue cedido a préstamo con opción de compra hasta el 31 de diciembre de 2025.

Suárez, oriundo de Río Cuarto, inició su trayectoria en Quilmes, donde disputó 26 encuentros. Luego jugó en Sarmiento, Defensa y Justicia, Arsenal y Estudiantes de Río Cuarto. En julio de 2022 se incorporó a Talleres, con el que participó en 66 partidos oficiales entre Liga Profesional, Copa Argentina y torneos internacionales, registrando 30 victorias, 19 empates y 17 derrotas.

En el inicio de 2025 fue transferido a préstamo al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, club en el que sumó 14 partidos y un gol. Tras regresar a Córdoba y entrenar en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, ahora emprende una nueva etapa en el fútbol uruguayo.