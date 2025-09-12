El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, intentó pasar página y poner fin a sus conflictos, extendiendo disculpas públicas a Claudio Tapia y, especialmente, al árbitro Andrés Merlos, con quien había protagonizado un resonante escándalo un año atrás. Sin embargo, la respuesta del colegiado no fue la esperada, y su irónica reacción puso en duda la sinceridad del arrepentimiento.

Fassi brindó una conferencia de prensa en la que expresó sus disculpas, reconociendo que la forma en que se había expresado en el pasado no fue la adecuada. Hizo referencia a la “crisis con Andrés Merlos en Mendoza” de hace un año, un momento que describió como “institucional y personal muy difícil, cargado de violencia”.

El origen del conflicto se remonta a principios de septiembre de 2024, tras la eliminación de Talleres frente a Boca en los octavos de final de la Copa Argentina. En aquella ocasión, un Fassi “embravecido” se acercó al vestuario de los árbitros en el estadio Malvinas Argentinas y protagonizó un “caliente cruce” con Merlos, requiriendo incluso la intervención policial. Los jueces afirmaron que Fassi se habría presentado con custodios que supuestamente mostraron armas de fuego para amenazarlos. A raíz de estos hechos, Merlos presentó una denuncia penal, y Fassi fue suspendido por dos años por el Tribunal de Disciplina de la AFA. Fassi, por su parte, negó las amenazas con armas y aseguró que el juez le había dado una piña.

Consultado por las disculpas de Fassi tras un partido entre Belgrano y San Martín de San Juan, Merlos tuvo una “irónica reacción”, tomándose el tema a la ligera al principio: “No he visto nada. Uno está tan concentrado en la planificación del partido... ahora me pondré a ver”, afirmó. Pero luego puso en duda la autenticidad del arrepentimiento de Fassi. Merlos distinguió entre dos tipos de perdón: “El primero es al que tenemos que ir todos: el de Dios. Es el más sincero porque uno habla desde el corazón y las entrañas, y es el perdón que vale”. En contraste, se refirió al “otro, el de la calle Corrientes”, sugiriendo la falta de sinceridad de ese.

La contundente y pública respuesta de Merlos deja claro que, a pesar de los esfuerzos de Fassi por “pasar página”, la cicatriz de aquel escándalo en Mendoza sigue abierta para el árbitro, y la paz entre ambos protagonistas parece aún lejana.