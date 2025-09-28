Nahuel Bustos: “Fue un desahogo, en lo personal”

Nahuel Bustos volvió a ser protagonista en Talleres. El delantero convirtió el único gol en el triunfo frente a Sarmiento en el estadio Mario Alberto Kempes y, tras el encuentro, expresó lo que significó tanto en lo colectivo como en lo personal.

“Hace mucho que no me tocaba marcar; por eso también es un desahogo en lo personal”, aseguró el atacante, quien destacó que el equipo necesitaba sumar de a tres después de varias semanas complicadas. “Son semanas difíciles porque no nos veníamos encontrando con la victoria. Hoy, gracias a Dios, se dio; venimos trabajando duro y se lo regalamos a la gente, que siempre nos alienta”, agregó.

Respecto a la jugada del gol, Bustos relató: “Fue una jugada muy rara, porque Insaurralde se la da al arquero, le rebota en la rodilla y me viene de golpe. Yo trato de darle ubicación y, gracias a Dios, entró, que es lo importante”.

El delantero compartió el momento con su hijo, Gino, presente en el campo de juego, y resaltó la carga emocional del tanto: “Siempre que uno marca es para ayudar al equipo y, sobre todo, para esta gente. Estamos disfrutando del momento”.

Con la mirada puesta en lo que viene, Bustos se refirió al próximo compromiso: el clásico cordobés ante Belgrano. “Se viene una semana importante, distinta. Ahora nos toca disfrutar y ya mañana vamos a pensar en el clásico. Me ha tocado marcarle muchas veces a Belgrano; espero que el domingo sea otra vez”, concluyó.