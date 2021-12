Nahuel Tenaglia: "Tenemos un grupo con buena energía y merecemos el título"

“Es algo que soñábamos con mis compañeros: la chance de poder disputar una final. Trabajamos durante un largo tiempo para conseguirlo”. Solamente dos futbolistas disputaron cada uno de los 450 minutos de Talleres de Córdoba en la presente campaña de la Copa Argentina. Ambos son puntales de la defensa del conjunto dirigido por Alexander Medina: Nahuel Tenaglia y Rafael Pérez, que incluso llegaron a ser socios de la zaga central en ciertos partidos.

El caso del lateral derecho tiene correlación con el fuerte vínculo forjado con la institución, ya que arribó a mediados de 2017 y, desde entonces, se afianzó como un pilar del equipo por su personalidad, solvencia en la marca y aptitud para desdoblarse en ataque. Boca, rival en la Final que se disputará este miércoles, y la Selección argentina le hicieron un seguimiento detenido durante el último año a raíz de un rendimiento ascendente.

Si bien mantuvo presencia perfecta en la actuación histórica de Talleres en la competencia, Tenaglia no protagonizó ninguna de las tres series de penales atravesadas por el equipo en el inicio de la campaña. “Se sufre muchísimo, más allá da la confianza que teníamos por los antecedentes de nuestros arqueros (Marcos Díaz estuvo frente a Atlético de Rafaela y Vélez, mientras que Guido Herrera tomó el lugar ante Estudiantes de Río Cuarto). No me llegó a tocar patear, pero por suerte mis compañeros ejecutaron de la mejor manera”, reconoció el oriundo de Saladillo, que comenzó su carrera en 2016 con la camiseta de Atlanta.

El nivel exhibido en 25 presentaciones despertó el interés del conjunto albiazul, que lo incorporó a préstamo por una temporada y, después de renovarlo en una oportunidad, adquirió la totalidad de su pase.

En una entrevista con el Sitio Oficial de la Copa Argentina, Tenaglia, futbolista que superó la centena de partidos con Talleres, resaltó las virtudes de un conjunto que quedó a un paso de codearse con la gloria. Este miércoles, desde las 21.10, se medirá con Boca en el estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero) con el objetivo de lograr su primer título después de 22 años.

Además, el eventual trofeo que garantizaría su cupo en la próxima Supercopa Argentina le permitiría al Matador inaugurar el listado de conquistas oficiales a nivel nacional de la provincia de Córdoba, que todavía mantiene la cuenta pendiente de disfrutar de un logro semejante.

NAHUEL TENAGLIA - TALLERES

Los partidos disputados por Nahuel Tenaglia en la Copa Argentina: tres victorias, cuatro empates y una derrota.

Edición 2019 (Talleres)

Talleres 5 - Deportivo Laferrere 0 (32avos de Final)

Talleres 0 (6) - Banfield 0 (5) (16avos de Final)

Almagro 1 - Talleres 0 (Octavos de Final)

Edición 2020 (Talleres)

Talleres 0 (6) - Atlético de Rafaela 0 (5) (32avos de Final)

Talleres 1 (3) - Vélez 1 (1) (16avos de Final)

Estudiantes (RC) 1 (5) - Talleres 1 (6) (Octavos de Final)

Temperley 1 - Talleres 2 (Cuartos de Final)

Talleres 1 - Godoy Cruz 0 (Semifinales)