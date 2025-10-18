Noche clave en el Kempes: Talleres recibe a River con el envión del triunfo en La Plata

El estadio Mario Alberto Kempes será escenario este sábado desde las 20.30 del duelo entre Talleres y River Plate, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro contará con el arbitraje de Ariel Penel y será transmitido por TNT Sports Premium.

El conjunto dirigido por Carlos Tévez atraviesa un momento positivo, con cinco encuentros sin derrotas, y buscará sostener la racha ante uno de los rivales más exigentes del certamen. En su última presentación, la “T” venció como visitante a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 1, con goles de Federico Girotti y Augusto Schott, resultado que le permitió alejarse de la zona baja de la tabla.

En la Zona A, Talleres ocupa el puesto 11 con 14 unidades, mientras que en la tabla general se ubica 27°, con 27 puntos. Tévez analiza repetir el mismo once que ganó en el Bosque, aunque mantiene una duda en el mediocampo: el regreso del colombiano Juan Camilo Portilla o la continuidad de Matías Galarza.

Por su parte, River Plate atraviesa una etapa irregular. El equipo de Marcelo Gallardo suma apenas una victoria en sus últimos siete partidos —entre torneo local, Copa Libertadores y Copa Argentina— y llega de caer 1-0 frente a Sarmiento en el Monumental.

Las puertas del estadio se abrirán a las 18.30 y el acceso será exclusivo para el público local, con las tribunas Ardiles, Gasparini, Willington y Artime Sur habilitadas.

Probables formaciones: