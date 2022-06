Pedro Caixinha: "Tarde o temprano el fútbol nos va a dar una alegría y se va a abrir el arco"

La derrota 2 a 0 ante los santiagueños significó el cuarto juego en fila en que los cordobeses no pueden ganar en la Liga Profesional, aunque el entrenador portugués rescató “la actitud” del equipo.



"No me preocupa porque por detrás del resultado existe siempre un análisis. Para nosotros la actitud es la intensidad, menos en el partido con Arsenal, se mostró una cara muy interesante", sostuvo en conferencia de prensa.





La ‘T’ tuvo dominio del balón, aunque no encuentra los caminos para anotar en el arco rival, sobre lo que Caixinha opinó: "El equipo ha tenido la voluntad de ir adelante".



“Cuando el arco se abre todo se hace diferente. Son circunstancias y momentos de los partidos, de equipos, de jugadores. Sabemos que tenemos dos grandes delanteros", completó.

Además, ante la consulta sobre la actualidad del colombiano Diego Valoyes, quien no juega desde el torneo pasado por una lesión y por quien hubo interés de River para quedarse con su pase, el entrenador afirmó que comenzará los trabajos específicos para sumarse próximamente al grupo, lo que lo alejaría de la chance de ser cedido.



"Diego (Valoyes) empezará mañana un trabajo en cancha con el recuperador, y tardará una semana en hacerlo", contó.

Fuente: Télam