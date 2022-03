Pedro Caixinha fue presentado como DT de Talleres. El portugués estuvo al frente de la primera practica con el plantel y el luego dio una conferencia de prensa.

Tendrá su debut el viernes cuando en Gimnasia de La Plata por la fecha 8 de la Copa de la Liga desde las 16.30.

Las frases más destacadas:

"Quiero agradecer a Javier (Gandolfi) por el equipo que nos dejan, de volver a las bases. Encontramos un equipo con niveles de confianza distintos y de mucha intensidad".

"Vengo a sumar a la historia de Talleres".

"Soy práctico pero muy exigente".

"Vengo a hacerme hincha de Talleres para siempre".

"Tenemos jugadores que quieren trascender con nosotros".

"Venimos a sumar unidad"

"No estamos para preparar el primer partido de Libertadores, sino el partido que sigue ahora".

"Consigues trascender por la voluntad de querer trabajar. Si estoy acá dejando a mi familia es para hacer crecer el equipo".

"Vamos a pelear por estar en octavos de la Libertadores".

*¿Cómo va a jugar este nuevo Talleres?

Debe haber empatía entre el presidente de la institución y quien lidera el proyecto deportivo. Adres me conoce del fútbol de México. En esa intensidad del fútbol en la cancha es un punto de partida, la base.

La otra, el calendario. El comportamiento. Debe ser compacto, que ataca junto, que defiende junto. Ademas de la base física se debe darle un orden más generalizado.

Queremos un equipo que este convencido que salga a ganar, que puede construir su juego en superioridad numérica, con buena ocupación del espacio, con equilibrio ofensivo. Un equipo que cuando tenga el balón ataque y cuando no, también.

*¿A qué campeonato le dará prioridad?

Me gusta ir por todo. Seguramente haremos rotaciones. Vamos a borrar todo lo que está para atrás y el viernes todo nuevo.

*¿Qué opinión tiene del fútbol argentino y los rivales de la Copa Libertadores?

Aun no conozco ni a Flamengo. Cuando llegué a México no conocía a rivales ni a la Liga, me gusta conocer y analizar los rivales. Paso a paso cada partido y vamos a ir sumando conocimiento. El fútbol argentino es físico.