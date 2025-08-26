Piero Hincapié rumbo a la Premier: cuántos millones le ingresarían a Talleres

El periodista especializado Fabrizio Romano confirmó en las últimas horas que el defensor ecuatoriano Piero Hincapié tendría todo acordado para arribar al Arsenal.

Si bien habían corrido rumores sobre una posible transferencia al Chelsea, Atlético de Madrid e incluso Tottenham, el zaguero se habría inclinado por los Gunners, que son grandes favoritos a quedarse con la Premier.

“¡Piero Hincapié ha dicho sí al Arsenal y los términos personales han sido acordados, contrato a largo plazo listo! Se entiende que Hincapié prefiere al club y también es visto como el fichaje ideal para Arteta”, señaló Romano.

Esto impacta de manera positiva en Barrio Jardín. Es que, Andrés Fassi aún no consigue el nueve tan esperado por Carlos Tévez, y Talleres lo sufre. El elenco albiazul marcha anteúltimo en la tabla anual con pésimos resultados, mal funcionamiento del equipo y diezmado en varias posiciones.

En un contexto frágil y tenso en lo deportivo, Talleres podría tener un millonario ingreso por la plusvalía del 10% que aún posee sobre el jugador de 23 años. Por ahora, los Gunners arreglaron las condiciones de contrato con el defensor ecuatoriano y les resta cerrar trato con el equipo alemán.

El conjunto londinense ofrecería un préstamo con obligación de compra en 2026 por un monto superior a los 60 millones de euros, que equivaldría a la cláusula de salida.

¿Cuánto le corresponde a la T?

Hincapié jugó en Talleres entre 2020 y 2021, sumando 22 partidos. Pocos meses después se trasladó a Europa y se convirtió en titular en el Bayer Leverkusen, club con el que obtuvo un título de la Bundesliga.

En un principio, el club cordobés había comprado el 65% del pase del jugador por 4.875.000 dólares. Posteriormente, adquirió un 15% adicional por 600.000 dólares, lo que indica que vendió su 65% a Europa.

Meses atrás, Andrés Fassi había confirmado que el club conservaba un 10% de plusvalía en caso de concretarse una venta futura del jugador. De esta manera, Talleres podría percibir entre 6 y 8 millones de dólares, descontando impuestos y cargas correspondientes a este tipo de operaciones.