Presión en Talleres: el pedido de los hinchas en la práctica abierta
El equipo albiazul realizó una práctica abierta en el CARD con presencia de hinchas y socios. Tévez se acercó a sacarse fotos con los hinchas, mientras que Andrés Fassi se mostró desde lejos.
Talleres atraviesa un momento complicado en el Torneo Clausura, ubicado en los últimos puestos de la tabla anual y con un funcionamiento que no logra levantar.
En ese contexto, el entrenamiento de este miércoles tuvo un condimento especial: los hinchas se acercaron al CARD y le hicieron sentir al equipo tanto el respaldo como la presión por el partido clave del domingo ante Deportivo Riestra.
Durante la práctica, Carlos Tévez avanzó en el dibujo previo a la formación del domingo y dispuso dos formaciones.
Entre los titulares se movieron Guido Herrera; Matías Catalán, Santiago Fernández, Rodrigo Guth, Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Matías Gómez, Joaquín Mosqueira; Valentín Depietri, Nahuel Bustos y Luis Sequeira.
El equipo suplente, en tanto, formó con Javier Burrai; Augusto Schott, Juan Rodríguez, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Rubén Botta, Mateo Cáceres, Matías Galarza, Ignacio Alastra; Rick y Federico Girotti.
Tanto Emanuel Reynoso, como Luis Miguel Angulo trabajaron de manera diferenciada, en recuperación de lesiones musculares.
Tras el entrenamiento, Tévez se acercó a los hinchas para sacarse fotos, mientras que el presidente Andrés Fassi observó desde la distancia. Debido al pésimo momento que atraviesa el albiazul, el mensaje fue claro: “El domingo cueste lo que cueste”.
Más tarde, el entrenador brindará una conferencia de prensa en el CARD, luego de no haber hablado tras la derrota sufrida ante Atlético Tucumán.