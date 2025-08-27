Talleres atraviesa un momento complicado en el Torneo Clausura, ubicado en los últimos puestos de la tabla anual y con un funcionamiento que no logra levantar.

En ese contexto, el entrenamiento de este miércoles tuvo un condimento especial: los hinchas se acercaron al CARD y le hicieron sentir al equipo tanto el respaldo como la presión por el partido clave del domingo ante Deportivo Riestra.

Durante la práctica, Carlos Tévez avanzó en el dibujo previo a la formación del domingo y dispuso dos formaciones.

Entre los titulares se movieron Guido Herrera; Matías Catalán, Santiago Fernández, Rodrigo Guth, Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Matías Gómez, Joaquín Mosqueira; Valentín Depietri, Nahuel Bustos y Luis Sequeira.

El equipo suplente, en tanto, formó con Javier Burrai; Augusto Schott, Juan Rodríguez, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Rubén Botta, Mateo Cáceres, Matías Galarza, Ignacio Alastra; Rick y Federico Girotti.

Tanto Emanuel Reynoso, como Luis Miguel Angulo trabajaron de manera diferenciada, en recuperación de lesiones musculares.

Tras el entrenamiento, Tévez se acercó a los hinchas para sacarse fotos, mientras que el presidente Andrés Fassi observó desde la distancia. Debido al pésimo momento que atraviesa el albiazul, el mensaje fue claro: “El domingo cueste lo que cueste”.

Más tarde, el entrenador brindará una conferencia de prensa en el CARD, luego de no haber hablado tras la derrota sufrida ante Atlético Tucumán.