Luego del valioso triunfo por 1 a 0 ante Vélez en Liniers, el vestuario de Talleres se transformó en una verdadera fiesta. El mediocampista Matías Galarza publicó en sus historias de Instagram un video que rápidamente se viralizó, mostrando la euforia y el desahogo del plantel tras conseguir tres puntos fundamentales.

En las imágenes se observa a los jugadores cantando, saltando y celebrando el triunfo con una mezcla de alegría y alivio. Entre los momentos más destacados, se puede ver también al presidente Andrés Fassi abrazado a los futbolistas, compartiendo el festejo dentro del vestuario.

La victoria frente al conjunto de Liniers no solo significó un respiro en la tabla para el equipo dirigido por Carlos Tevez, sino que además lo mantiene con chances de ingresar entre los ocho primeros del grupo, en busca de un lugar en los playoffs del torneo.

El triunfo y las imágenes difundidas por Galarza reflejan el estado anímico de un grupo que necesitaba volver a sonreír. En un contexto de alta exigencia, Talleres encontró un resultado clave para recuperar confianza y seguir firme en la recta final del campeonato.