La vida democrática del Club Atlético Talleres vive días claves. Hace poco más de dos semanas, se confirmó que las elecciones serán el domingo 19 de octubre y le permitirá a todos los Socios elegir a los dirigentes que estarán a cargo de la administración del Club para los próximos 4 años.

Los comicios tendrán a dos fisguras centrales. Por un lado, el actual presidente del club, Andrés Fassi que irá por su tercera reelección. Por el otro al candidato del espacio “Talleres Somos Todos”, Román Huespe, quien es asesor legislativo, posee una Maestría en Administración de Empresas y tiene 52 años.

Sobre las elecciones y el presente de Talleres se refirió Huespe en una entrevista exclusiva en Siempre al Diez, programa de Canal 10.

"Fui once años asambleísta del club. Si en la semántica electoral me quieren llamar oposición lo acepto. Ahora, si nosotros nos llamamos oposición, me parece medio injusto con la historia”, sostuvo.

“El socio sabe que nosotros hemos estado siempre defendiendo los intereses del club”.

“Talleres venía funcionando bien hasta el año número ocho o nueve de gestión. Los problemas empezaron hace dos años cuando Fassi buscó comprar un club en España”, marcó el candidato a presidente del club albiazul.

El candidato de Talleres Somos Todos participará como opositor a la actual conducción de Fassi y criticó a aquellos que conspiran teorías sobre el espacio y su postulación: “Nosotros no venimos porque nos manda Tapia o estamos vinculados a Llaryora”.

“Lo de Fassi se caracterizó por un fuerte personalismo en la gestión. En el medio empezamos a romper relaciones con AFA, con la Liga Cordobesa, con los otros clubes de AFA, con los representantes, se van enojados los jugadores y los técnicos. Así se hace difícil. Nos oponemos a ese tipo de gestión. Necesitamos que el club se abra", marcó.

Info clave para las elecciones en Talleres

¿Quiénes pueden votar?

Pueden votar todos los socios y socias que:

Tengan 18 años o más (al momento de la votación).Y mayores de 16 años con autorización.

Cuenten con 2 años de antigüedad ininterrumpida como socios.

Posean la cuota de septiembre 2025 pagada (fecha límite de pago: 17 de septiembre).

¿Cómo sé si estoy habilitado para votar?

Un mes antes de la elección, la Junta Electoral publicará el padrón electoral. El Club difundirá el padrón en sus canales oficiales. Si tu nombre aparece en el padrón, estás habilitado. NO es necesario hacer ningún trámite adicional.

Chequeá tu estado de socio y antigüedad en www.boleteriavip.com.ar sección SOCIOS / ESTADO DE SOCIO.