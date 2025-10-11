Talleres volvió a sonreír y lo hizo en un escenario bravo. En La Plata, el conjunto albiazul consiguió una victoria clave al vencer 2-1 a Gimnasia con un gol agónico de Augusto Schott, que además fue elegido figura del encuentro. El defensor, nacido futbolísticamente en las inferiores del club, apareció en el cierre del partido para sellar tres puntos de oro que le permiten al equipo cordobés tomar oxígeno en la tabla anual y escapar —al menos por ahora— de la zona roja del descenso.

“Es un gol importantísimo porque nos da los tres puntos y nos permite salir un poco de esa tabla. Muy contento por todos y por Fede (Girotti), que volvió al gol después de mucho tiempo”, expresó Schott, visiblemente emocionado tras el encuentro.

El lateral también destacó el respaldo interno pese a las dificultades: “Sabemos que no estamos haciendo las cosas mal, que tenemos menos puntos de los que merecemos, pero esto no se gana por merecimiento. Nos faltaban los goles y hoy llegaron en el momento justo”.

En medio de un clima de alivio y emoción, el jugador cordobés cerró con una dedicatoria especial: “A mi familia, que siempre está. Son momentos difíciles y si no fuera por ellos la pasaría mucho peor. Este gol también es para ellos”.

Con este triunfo, Talleres logró dar un paso fundamental en su objetivo de mantenerse en Primera y, de paso, se anima a soñar con meterse en zona de play-offs.