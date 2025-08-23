Se hunde: Talleres juega mal y cae goleado ante Atlético en Tucumán

Talleres pierde ante Atlético Tucumán por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El matador juega mal y a cae desde los 15 minutos de juego por el gol de Leandro ”Loco” Díaz.

A los 31 minutos del primer tiempo llegó el segundo del Decano. Tras un rebote, Brizuela puso el 2-0 parcial.

A los dos minutos del complemento, Adrián Sánchez la empujó y puso el 3-0 para el Decano.

La “T”, hundida en la zona de descenso, necesita sumar puntos y alejarse de la parte baja de la Tabla Anual, donde ocupa el puesto 28 con 18 puntos junto a Aldosivi. El Decano también llega comprometido: está en el puesto 23 con 22 puntos y necesita el triunfo para despreocuparse por la zona baja.

En la Zona B, Talleres suma cinco puntos en cinco partidos, ubicándose 12°, mientras que Atlético Tucumán está octavo con seis puntos.

Afuera de casa, Talleres llega con una victoria ante Independiente en la segunda fecha y una derrota frente a Lanús en la cuarta.

Carlos Tévez planea cambios en la formación tras el magro partido con San Martín de San Juan, donde el equipo mostró rendimientos irregulares. Entre las bajas destacadas están Emanuel Reynoso, cuya ausencia no fue justificada por lesión, y Luis Angulo, excluido por decisión técnica.

Probables formaciones

Talleres: Herrera; Schott, Fernández, Guth, Navarro; Gómez o Mosqueira, Portilla; Botta o Alastra, Sequeira, Depietri; y Bustos o Girotti.

Atlético Tucumán: Mansilla; Villa, Ferrari, Ortíz, Brizuela, Nicola; Sánchez, Ortíz, Godoy; Bajamich, Díaz.

El encuentro, arbitrado por Andrés Gariano y con Salomé Di Iorio en el VAR, y será transmitido por TNT Sports Premium.