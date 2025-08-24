Mal en lo actitudinal, en lo táctico y en el planteo. Talleres cayó goleado por 3-0 ante Atlético Tucumán en una noche para el olvido. El compromiso fue por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El Matador dejó una pálida imagen y no encontró respuestas en Tucumán. Carlos Tévez intentó mejorar el funcionamiento en el segundo tiempo, con los ingresos de Nahuel Bustos y Rubén Botta, pero no pudo encontrar peso ofensivo para descontar.

A los 15 minutos de juego, el Decano se puso en ventaja por el gol de Leandro “Loco” Díaz.

A los 31 minutos del primer tiempo llegó el segundo del Decano. Tras un rebote, Brizuela puso el 2-0 parcial.

A los dos minutos del complemento, Adrián Sánchez la empujó y puso el 3-0 para el Decano.

Con este resultado, la “T” sigue sin levantar y continúa ocupando el puesto 28 con 18 puntos junto a Aldosivi. Hoy, el Matador estaría jugando un desempate ante el Tiburón para definir el segundo descenso.