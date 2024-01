Messi, finalista en el premio The Best, ausente en la gala

Deportes

El astro argentino Lionel Messi no viajó hoy a Londres para participar de la gala de los premios FIFA The Best de la FIFA, lo que se interpreta como un indicio del resultado a favor del goleador noruego Erling Haaland, quien completa la terna de la categoría "Mejor Jugador 2023" junto al francés Kylian Mbappé.