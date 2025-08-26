Talleres confirmó que Carlos Tévez dará una conferencia de prensa este miércoles, después del entrenamiento matutino en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli.

El anuncio llega tras la derrota 3-0 frente a Atlético Tucumán, en la que el DT decidió no hablar y suspendió la conferencia pospartido. Tampoco hubo declaraciones de los futbolistas.

El conjunto albiazul se encuentra anteúltimo en la tabla anual con 18 puntos, los mismos que Aldosivi, por lo que hoy estaría obligado a disputar un desempate para definir el segundo descenso.

El próximo compromiso del “Matador” será el domingo a las 16:45, cuando reciba en el Mario Alberto Kempes a Deportivo Riestra por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Desde el club también informaron que el entrenamiento del miércoles tendrá ingreso para medios de comunicación y socios que accedan mediante el programa de beneficios “Golazo”.