Talleres, con la obligación de ganar, recibe a Riestra en el Kempes

Talleres tendrá un partido clave este domingo cuando enfrente a Deportivo Riestra en el estadio Mario Alberto Kempes, por la séptima fecha del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 16.45 y será dirigido por Bryan Ferreyra.

El conjunto albiazul atraviesa un momento delicado. En lo que va del campeonato solo logró una victoria, con dos empates y tres derrotas. Suma cinco puntos en la Zona B, donde se ubica 13° entre 15 equipos. Sin embargo, la mayor preocupación pasa por la tabla anual: allí iguala en puntos con Aldosivi, que por el momento ocupa el último puesto de descenso.

La derrota ante Atlético Tucumán cayó mal. Durante la semana, un grupo de hinchas se autoconvocó en la Boutique para reclamar respuestas al presidente Andrés Fassi. En paralelo, Carlos Tévez ensayó variantes en la práctica abierta del miércoles y se espera que realice cambios en la formación inicial.

El DT no podrá contar con Juan Camilo Portilla, expulsado en la fecha pasada y suspendido por dos jornadas.

En su lugar ingresaría Ulises Ortegoza. Además, Matías Catalán volvería a ocupar el lateral derecho, mientras que en el mediocampo tendrían lugar Joaquín Mosqueira y Matías Gómez.

Arriba el Apache prepara a Nahuel Bustos y Valentín Depietri como dupla titular.

Riestra llega en un buen presente tras vencer 3-0 a Sarmiento de Junín. Con 10 puntos, se ubica quinto en la tabla de su zona, con un balance de tres triunfos, un empate y dos derrotas.

Posibles formaciones

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Santiago Fernández, José Luis Palomino, Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Joaquín Mosqueira, Matías Gómez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Nahuel Bustos. DT: Carlos Tévez.

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Rodrigo Gallo; Pedro Ramírez, Milton Céliz, Pablo Monje, Alexander Díaz; Antony Alonso y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Datos del partido