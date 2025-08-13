Talleres: el equipo ofensivo que piensa Tévez para enfrentar a San Martín

Talleres continúa con los entrenamientos con el objetivo puesto en San Martín de San Juan, un rival directo que tiene el albiazul en la pelea por el descenso. En ese sentido, en la práctica de este miércoles, Carlos Tévez siguió probando tácticas con nuevos nombres para cambiar la estrategia luego de la derrota sufrida en el sur de Buenos Aires ante Lanús.

En un amistoso disputado en el predio Amadeo Nuccetelli, los titulares de la “T” derrotaron 2-0 a Argentino Peñarol con goles de Matías Galarza y Miguel Navarro. El esquema que utilizó “el apache”, fue un 4-2-1-3, formado por Herrera; Schott, Fernández, Guth, Navarro; Galarza, Portilla, Sequeira; Botta, Depietri y Rick.

Respecto al último partido, salieron Matías Catalán, Juan Rodríguez y Federico Girotti. El centrodelantero fue Valentín Depietri jugando toda la práctica en esa posición.

Además, los suplentes disputaron un encuentro ante General Paz Juniors que también terminó 2-0 en favor de la "T'', con goles de Báez y Bustos. El equipo formó con Burrai, Báez, Palomino, Rodríguez, Catalán; Mosqueira, Cáceres, Reynoso; Angulo, Bustos y Alastra.

A Ulises Ortegoza aún le restan dos fechas de suspensión, y Tévez prefirió no darle participación en ninguno de los dos partidos de práctica.

Sin lesionados

Esta tarde, desde el club confirmaron que Carlos Tévez tiene a disposición a todo el plantel. Tanto José Luis Palomino, como Nahuel Bustos y Ruben Botta ya se encuentran recuperados y entrenan con normalidad.

El plantel volverá a los entrenamientos el día viernes, luego de que el cuerpo técnico le diera al plantel el día libre este jueves.

Cabe recordar que el compromiso ante San Martín de San Juan será el próximo lunes a las 21.00 en el Estadio Mario Alberto Kempes.