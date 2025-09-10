Talleres vive semanas agitadas. El equipo ganó apenas cuatro partidos en lo que va del año y suma 18 puntos en la tabla anual, los mismos que Aldosivi y solo uno más que San Martín de San Juan, que hoy estaría descendiendo.

En este contexto, Andrés Fassi volverá a dar una conferencia de prensa.

Será este jueves 11 de septiembre a las 12.45 en la sala del CARD, con transmisión en vivo por el canal oficial de YouTube.

El presidente hablará luego de la rueda de prensa realizada en la Boutique, donde se presentó tras la manifestación de los hinchas.

Ahora, su mensaje tendrá como ejes el presente deportivo, el vínculo con AFA y el futuro institucional del club.

Seguramente sea motivo de aclaración, las polémica decisión del entrenador Carlos Tévez, quien fue muy cuestionado por otorgar cuatro días libres a los jugadores y cuerpo técnico tras la última derrota del albiazul ante Deportivo Riestra en el Mario Kempes.

Mientras tanto, Talleres se prepara para un partido clave. El próximo domingo visitará a Tigre en Victoria a las 20:00, con la obligación de sumar para escapar de la zona baja de la tabla.