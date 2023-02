Talleres continúa con su preparación de cara al partido del próximo sábado a las 21.30, cuando reciba a Boca Juniors en el Estadio Kempes por la fecha 3 de la Liga Profesional.

Los dirigidos por Javier Gandolfi entrenaron este miércoles por la mañana y comenzaron con una activación general que dio paso a cuatro trabajos de agilidad, coordinación y velocidad, para después pasar a la parte de fuerza estructural con transferencia.

Luego se realizaron rondos: 8 vs 2, 4 vs 4 más 4 apoyos haciendo hincapié en la posesión, 4 vs 2 que se transforma en 2 vs 1 haciendo hincapié en la presión.

La jornada finalizó con trabajos de campo y un juego global 11 vs 11 en espacios reducidos.

El dato a destacar en la práctica de hoy tuvo que ver con Favio Álvarez, quien, durante una parte del entrenamiento, volvió a trabajar a la par de sus compañeros.

La semana de trabajos albiazules tendrá continuidad este jueves en horario matutino, en el Amadeo Nuccetelli.