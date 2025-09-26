El empate 1-1 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito dejó sanciones importantes para el equipo de Carlos Tévez.

El DT fue castigado por protestar contra la terna arbitral al cierre del partido: deberá cumplir una fecha de suspensión o abonar una multa de $483.000. La misma medida recayó sobre su hermano, Diego Tévez, quien integra el cuerpo técnico.

Por otra parte, Miguel Navarro recibió una fecha de suspensión tras su expulsión, mientras que el preparador físico Diego Hernán Murillo fue sancionado con tres jornadas sin poder ingresar al campo de juego, una pena que no puede ser reemplazada por dinero.

Talleres, que había sumado un punto valioso en Rosario, terminó otra vez golpeado por el Tribunal de Disciplina.