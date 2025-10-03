Talleres: tres listas confirmadas para las elecciones del 19 de octubre

Asoma una fecha clave para Talleres. Los socios se preparan para un proceso electoral que quedará en la historia del club.

La Junta Electoral de Talleres informó que, tras el cierre del plazo para la presentación de listas, se confirmaron tres espacios que competirán en las elecciones convocadas para el 19 de octubre.

Serán tres las listas que competirán por quedar al frente del Matador

La oficialista, denominada Adelante Talleres, volverá a estar encabezada por Andrés Fassi, quien irá por un cuarto mandato consecutivo. La postulación fue habilitada luego de la modificación estatutaria aprobada en julio. Lo acompañarán dirigentes de peso como Gustavo Santos e Ignacio Galloppa.

Por fuera del oficialismo aparecen dos alternativas opositoras.

Una de ellas es Talleres somos todos, con Román Huespe como candidato a presidente. En su espacio aparecen los nombres de José Tanús Rufeil y los exfutbolistas David Díaz y Santiago Del Sotto. También integran la lista referentes de la Asociación Civil Más Talleres, que busca volver a tener peso institucional.

La tercera propuesta será la de Talleres es de su gente, encabezada por Adrián Gruppi. Se trata de una agrupación con recorrido en la vida política del club, que ya había competido en 2014 y que mantiene como referentes a David de la Colina y Facundo Flores.

Los detalles del proceso electoral

Desde el club señalaron que este paso “cumple con los procedimientos previstos por el Estatuto y garantiza la participación de los socios en una nueva instancia democrática”.

En total, más de 31.000 socios y socias (cifra histórica para un club cordobés) estarán habilitados para votar en las elecciones, que definirán el rumbo institucional de Talleres en los próximos años.