Talleres comunicó este martes que se habilitó un remanente de entradas para el próximo clásico cordobés frente a Belgrano.

El partido se jugará el próximo domingo a las 16:45 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la undécima fecha del Torneo Clausura, y como siempre se vive con mucha expectativa en ambas parcialidades.

En ese sentido, este martes, la AFA reveló que Facundo Tello será el árbitro designado para el encuentro.

Desde la institución de barrio Jardín precisaron que habrá un cupo limitado en sectores de platea, con prioridad para socios y también con un sector disponible para no socios.

Además, el club confirmó que los socios al día con la cuota de septiembre tendrán ingreso habilitado al resto de las tribunas populares.

En ese marco, se reiteró que la Tribuna Sur volverá a estar destinada a los Socios T, bajo las mismas condiciones de los partidos anteriores.

LOS PRECIOS

Platea Ardiles

Socio T que quiera mejorar su ubicación: $37.000

No Socio: $74.000

Platea Gasparini