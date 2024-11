Talleres tiene una gran oportunidad este sábado para acercarse a los de la cima: enfrentará a Deportivo Riestra por la fecha 20 de la Liga Profesional de Fútbol, desde las 15. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Guillermo Laza, con arbitraje de Hernán Mastrángelo, quien estará secundado en el VAR por Nazareno Arasa.

El conjunto de Cristian Fabbiani mostró una visible mejoría en su rendimiento -especialmente como local- durante las últimas presentaciones, razón por la cual marcha décimo en la tabla, con 28 puntos. Viene de igualar 1-1 con Boca en la Bombonera.

Por su parte, Talleres es uno de los aspirantes al título: actualmente, está cuarto en la tabla, con 32 puntos, y a 7 del puntero Vélez. No obstante, el conjunto cordobés no atraviesa un buen momento últimamente: hace tres partidos que no gana, por lo que necesita activar para no perderle pisada a los de arriba.

Probables formaciones de Riestra y Talleres

Riestra: Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Nicolás Caro Torres, Alan Barrionuevo, Maximiliano Rodríguez; Walter Acuña o José Méndez, Jonathan Goya o Pablo Monje, Jonathan Goitía y Milton Céliz; Jonathan Herrera y Nicolás Benegas. DT: Cristian Fabbiani.