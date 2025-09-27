Talleres busca cortar la racha sin triunfos ante Sarmiento en el Kempes

Talleres afrontará este sábado un compromiso de gran importancia en el estadio Mario Alberto Kempes, cuando reciba, desde las 21.15, a Sarmiento de Junín por la décima jornada del Torneo Betano Clausura 2025. El encuentro será arbitrado por Pablo Dóvalo y transmitido en vivo por TNT Sports.

El equipo cordobés arrastra siete partidos sin victorias y llega tras el empate 1-1 frente a Rosario Central. Con 20 puntos en la tabla anual, se ubica apenas un punto por encima de San Martín de San Juan (que suma 19, con un partido más) y dos por delante de Aldosivi (18, aún con un cotejo pendiente). Un triunfo en esta fecha le permitiría ganar aire en la lucha por la permanencia y, a la vez, alimentar sus chances de ingresar a los playoffs.

En la nómina de convocados aparecen 22 futbolistas. No estarán Miguel Navarro, suspendido por expulsión, ni Emanuel Reynoso, afectado por un traumatismo en la rodilla. Tampoco fue citado Luis Sequeira, relegado tras un conflicto con el cuerpo técnico. Entre las novedades positivas se cuentan los regresos de Matías Galarza, luego de cumplir una fecha de sanción, y del colombiano Luis Miguel Ángulo, ya recuperado de su lesión. Los juveniles Santiago Fernández y Santino Barbi quedaron al margen porque fueron convocados a la selección argentina Sub-20 para disputar el Mundial de Chile.

Por su parte, Sarmiento atraviesa un presente más alentador. El equipo dirigido por Facundo Sava encadena tres partidos sin derrotas, incluidos dos triunfos consecutivos frente a Aldosivi y Barracas Central. Con 12 puntos y un partido menos, logró meterse en zona de playoffs y mejorar su promedio, que ahora es de 1,019.

Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Luis Palomino; Augusto Schott, Ulises Ortegoza, Juan Camilo Portilla, Gabriel Báez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tévez.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Manuel García, Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Iván Morales Bravo, Gastón González. DT: Facundo Sava.

El arbitraje estará a cargo de Pablo Dóvalo, con Juan Pablo Belatti y Damián Espinoza como asistentes; Enzo Silvestre como cuarto árbitro y la supervisión del VAR a cargo de Ariel Penel, junto a Nicolás Mastroieni.