Talleres busca oxígeno en Victoria ante Tigre

Talleres afrontará este domingo un partido clave en su pelea por evitar el descenso. Desde las 20, el equipo cordobés visitará a Tigre en el estadio José Dellagiovanna, con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de ESPN Premium.

El conjunto dirigido por Carlos Tevez llega con cinco encuentros sin triunfos y acumula 465 minutos sin convertir. Con 18 puntos en la tabla anual, comparte la última colocación con San Martín de San Juan y Aldosivi, situación que lo mantiene en riesgo directo de perder la categoría.

Para mantener sus chances de permanencia, sumar en Victoria será fundamental. El técnico apostaría por la base del equipo que cayó en la fecha anterior frente a Riestra, con esquema flexible en defensa y variantes en ataque.

Del otro lado, Tigre, conducido por Diego Dabove, intentará recuperarse tras la derrota frente a Banfield y la eliminación en Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia. Aunque se encuentra en la mitad de la tabla anual, necesita sumar puntos para no complicarse en la tabla de promedios pensando en la próxima temporada.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en marzo, con triunfo del “Matador” por 2-1 en Córdoba.

Probables formaciones

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Santiago Fernández, José Luis Palomino; Augusto Schott, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rubén Botta, Valentín Depietri y Nahuel Bustos o Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Julián López, Santiago González; Alfio Oviedo, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.