Lanús confirmó su buen momento en el Torneo Clausura 2025 al derrotar a Talleres por la mínima diferencia, 1 a 0, en un encuentro disputado en La Fortaleza. El partido, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato, fue arbitrado por Nicolás Lamolina.

Dominio de Talleres sin concretar

Los primeros 20 minutos del cotejo mostraron una tenencia de la pelota repartida entre ambos equipos. Sin embargo, Talleres fue quien tuvo las oportunidades más claras durante la primera mitad. El equipo dirigido por Carlos Tevez, que sorprendió con una línea de cinco defensores tras la salida del zaguero Santiago Fernández, buscando apostar por Matías Catalán, Rodrigo Guth y Juan Rodríguez, intentó constantemente el arco rival.

El delantero Federico Girotti tuvo una oportunidad de rematar desde dentro del área, pero su tiro fue tapado.

Augusto Schott conectó un centro que el arquero de Lanús, Nahuel Losada (ex Belgrano), salvó providencialmente.

Posteriormente, Valentín Depietri, tras un gran pase de Girotti, remató y nuevamente Losada apareció para negarle el gol a los 40 minutos.

A pesar de las insistentes llegadas y el merecimiento en el cierre del primer tiempo, Talleres careció de claridad para definir. Por su parte, Lanús tuvo una situación previa donde su delantero, Rodrigo Castillo, no supo definir ante el arquero de Talleres, Guido Herrera.

El gol decisivo de Castillo

Justo antes del descanso, Lanús aprovechó un error defensivo de Talleres, y Rodrigo Castillo, delantero del Granate, definió para el 1 a 0. El gol se marcó a los 45 minutos del primer tiempo, aunque otra fuente señala el minuto 46. Este fue el tercer gol de Castillo en el Torneo Clausura. Inmediatamente después del gol, culminó la etapa inicial.

Segundo tiempo: resistencia de Lanús y frustración de Talleres

En el complemento, Talleres intentó reaccionar y buscar el empate, mientras Lanús se aferró a la ventaja obtenida. El juego se volvió más luchado y costó generar situaciones de peligro. A pesar de los intentos de Tevez de mover el banco con cambios como la entrada de Luis Sequeira por Rick Lima Morais al inicio del segundo tiempo, y posteriormente Nahuel Bustos por Federico Girotti, Luis Angulo por Matías Catalán, y Emanuel Reynoso y Joaquín Mosqueira por Valentín Depietri y Matías Galarza respectivamente, las modificaciones no fueron solución para el equipo cordobés.

La figura de Nahuel Losada en el arco granate fue crucial en la segunda mitad, frustrando cualquier intento de empate de Talleres. Rodrigo Castillo de Lanús también tuvo la posibilidad de marcar su segundo gol en el minuto 8 del segundo tiempo, pero la pelota dio en el travesaño.

Consecuencias en la tabla y próximos partidos

Con esta victoria, Lanús alcanzó los seis puntos en el campeonato, confirmando su buen andar en el certamen. En contraste, Talleres sufrió una nueva derrota, la segunda en estas cuatro fechas del torneo. El equipo de Carlos Tevez se quedó con cuatro unidades, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. Esta caída dejó a "El Matador" en una posición comprometida, penúltimo en la tabla anual con apenas 17 puntos.

Próximo partido de Talleres: Recibirá a San Martín de San Juan el lunes 18, a las 21 horas, en el Kempes.

Próximo partido de Lanús: Enfrentará a Central Córdoba en el Madre de Ciudades el jueves 14, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido contó con amonestaciones para José Canale y Rodrigo Castillo de Lanús, y para Matías Galarza y Valentín Depietri de Talleres.

Talleres cae provisoriamente ante Lanús por 1-0 en condición de visitante por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El compromiso se juega en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Nicolás Lamolina y transmisión de TNT Sports Premium.

El compromiso se juega en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Nicolás Lamolina y transmisión de TNT Sports Premium.

El conjunto dirigido por Carlos Tevez llega tras el empate sin goles ante Godoy Cruz en el Mario Alberto Kempes, resultado que le permitió escapar momentáneamente del último puesto de la tabla anual que define uno de los descensos.

Para este encuentro, el entrenador no podrá contar con Ulises Ortegoza, suspendido, ni con los lesionados Nahuel Bustos, Rubén Botta y José Luis Palomino. Entre las variantes que analiza el DT, se destacan el posible debut de Rodrigo Guth en la zaga central y el ingreso de Joaquín Mosqueira en el mediocampo.

Por su parte, Lanús afronta varias bajas por lesión, incluyendo a Walter Bou, Marcelino Moreno, Felipe Peña Biafore y Ronaldo Dejesús.

Formaciones

Lanús Talleres Nahuel Losada Guido Herrera Gonzalo Pérez o Armando Méndez Augusto Schott Carlos Izquierdoz Matías Catalán Ezequiel Muñoz Juan Rodríguez Sasha Marcich Rodrigo Guth Agustín Medina Miguel Navarro Agustín Cardozo Juan Camilo Portilla Eduardo Salvio Matías Galarza Franco Watson Rick Morais Dylan Aquino Valentín Depietri Rodrigo Castillo Federico Girotti DT: Mauricio Pellegrino DT: Carlos Tevez

