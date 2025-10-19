Talleres cayó ante River Plate por 2-0 en la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El Matador dejó dudas ante su gente, luego de cortar la racha positiva que lo había alejado de la zona baja de la Tabla Anual. La “T” venía de ganarle a Gimnasia en La Plata, y arrancó el partido más lúcido que su rival y propuso buen juego y situaciones de peligro desde los primeros minutos.

Con salidas por los laterales y desbordes peligrosos de Valentín Depietri y Rick, el equipo de Tévez se adueñó de las chances en el primer tiempo. El Millonario se sintió incómodo desde el principio en el medio y ni Maxi Salas, ni Driussi, pudieron generar peso ofensivo.

Al Matador le costó, como casi siempre, generar peligro real en el área rival y lo pagó caro sobre el final del primer tiempo. A los 37 minutos, el conjunto de Gallardo se puso en ventaja con gol de Gonzalo Montiel.

La “T”, lejos de quedarse atrás, cinco minutos más tarde llegó al gol de la mano de Augusto Schott, pero el VAR anularía el tanto albiazul.

En la segunda mitad, los ingresos de Botta y Angulo renovaron el aire en materia ofensiva. Talleres fue más punzante por la banda derecha con buenas diagonales del atacante colombiano pero le faltó la definición.

A los 22 del complemento, una buena recuperación del ex Talleres, Galarza Fonda, permitió que River estirara la ventaja. Buena jugada personal de Colidio y mejor definición de Driussi, que firmó el 2-0.

Con la derrota, Talleres sigue estando complicado en la zona baja de la tabla anual. Si bien perdió Aldosivi, la “T” necesitaba sumar para estirar la ventaja con San Martín de San Juan y Godoy Cruz.