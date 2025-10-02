Talleres define las listas para las elecciones: este viernes vence el plazo de presentación

Asoma una fecha clave para Talleres. Los socios se preparan para un proceso electoral que quedará en la historia del club.

En ese sentido, este viernes a las 17 horas vence el plazo de presentación de listas ante la Junta Electoral, paso obligatorio para que las agrupaciones puedan participar de los comicios.

Serán tres las listas que competirán por quedar al frente del Matador

La oficialista, denominada Adelante Talleres, volverá a estar encabezada por Andrés Fassi, quien irá por un cuarto mandato consecutivo. La postulación fue habilitada luego de la modificación estatutaria aprobada en julio. Lo acompañarán dirigentes de peso como Gustavo Santos e Ignacio Galloppa.

Por fuera del oficialismo aparecen dos alternativas opositoras.

Una de ellas es Talleres somos todos, con Román Huespe como candidato a presidente. En su espacio aparecen los nombres de José Tanús Rufeil y los exfutbolistas David Díaz y Santiago Del Sotto. También integran la lista referentes de la Asociación Civil Más Talleres, que busca volver a tener peso institucional.

La tercera propuesta será la de Talleres es de su gente, encabezada por Adrián Gruppi. Se trata de una agrupación con recorrido en la vida política del club, que ya había competido en 2014 y que mantiene como referentes a David de la Colina y Facundo Flores.

Los detalles del proceso electoral

La Junta Electoral, compuesta por Walter Daniel del Valle Ruffener, Carlos Gastón Piazza, Rafael Morra y Matías Rey Nores, será la encargada de recepcionar la documentación y validar cada candidatura.

El reglamento exige que las listas estén conformadas por 26 integrantes para la Comisión Directiva, 6 miembros para la Comisión Revisora de Cuentas y 190 representantes para la Asamblea (150 titulares y 40 suplentes).

En total, más de 31.000 socios y socias (cifra histórica para un club cordobés) estarán habilitados para votar en las elecciones, que definirán el rumbo institucional de Talleres en los próximos años.