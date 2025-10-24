Talleres se quedó con la victoria en el primer amistoso de la jornada. En el predio Amadeo Nuccetelli, el equipo de Carlos Tevez superó 1-0 a Racing de Córdoba en un encuentro de práctica que sirvió para mantener ritmo de competencia durante el parate por las elecciones legislativas.

El “Matador” formó con Herrera; Schott, Fernández, Palomino, Navarro; Cáceres, Portilla, Galarza, Ortegoza; Rick y Angulo.

El “Apache” no cuenta con una de sus figuras, Valentín Depietri, que estará afuera de las canchas por su lesión muscular en el cuádriceps. El atacante no estará disponible para los próximos compromisos ante Vélez y Platense, partidos claves en la recta final del campeonato.

El conjunto de Hernán Medina presentó a Maslovski; Ferrero, Perales, Albarracín, Chamorro; Fernández, Ávila, Pache, Tossen; Oviedo y Villegas.

El único gol del partido llegó de pelota parada: Santiago Fernández, de cabeza, marcó el 1-0 que le dio el triunfo a la “T”. El encuentro se jugó con buena intensidad y dejó conformes a ambos cuerpos técnicos, que aprovecharon la mañana para seguir probando variantes.

En el encuentro de los suplentes, el Matador también se impuso 2-0.

Con el amistoso ya en el bolsillo, Talleres cerró la semana de trabajo en medio del receso por los comicios del 26 de octubre, antes de volver a enfocarse en la recta final del torneo que lo tiene al borde del descenso.