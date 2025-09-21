Por la novena fecha del Clausura, Talleres visita a Rosario Central en un partido áspero y con clima tenso.

El encuentro tiene más infracciones que juego. El equipo de Tevez busca un triunfo que lo saque del fondo de la tabla anual.

Di María tuvo la primera chance clara con pelota parada desde media distancia. A los nueve minutos, el Fideo probó y se encontró con una gran respuesta de Guido Herrera.

El cruce entre Miguel Navarro y Ángel Di María terminó con ambos futbolistas amonestados.

A los 44 minutos del encuentro, Alejo Véliz conectó un gran derechazo de aire y la puso contra el palo derecho del arquero albiazul. Golazo de Central para poner el 1-0.

A los tres minutos del complemento, Valentín Depietri conectó un buen centro y puso el empate en el Gigante de Arroyito.

Segundos después del empate de la “T”, Catalán pifió y convirtió en contra aunque, después de la revisión del VAR, Luis Lobo Medina decidió invalidar la jugada por offside.

El Matador propone en el juego colectivo pero sufre los contraataques del equipo rosarino. Tévez decidió cambiar el esquema por un 4-2-3-1. Brasileño por brasileño el cambio en Talleres: salió Rodrigo Guth e ingresó Rick Lima Morais.

Se complicaron las cosas para el equipo de Tévez. A los 23 del complemento, Talleres se quedó con uno menos por la expulsión del venezolano Miguel Navarro.